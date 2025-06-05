Музыкальный проект "Я рядом" объединил Тюменскую область и Краснодон

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Патриотическую композицию "Я рядом", посвященную единству России и взаимной поддержке в трудные времена, создали Тюменская область и город Краснодон (ЛНР). Проект стал символом крепких связей между регионами и отражает общие ценности жителей обеих территорий.

В центре проекта — композиция, повествующая о силе народа, взаимовыручке и стойкости перед лицом любых испытаний. Главный герой — обычный человек, который не сломался, а нашел в себе силы помочь другим и ощутить поддержку соотечественников. Исполнили песню молодые люди из Тюмени и Краснодона — участники конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота".

"Очень важно, что Тюменскую область и Краснодон объединяют культурные связи. Представители наших творческих сообществ активно взаимодействуют. В итоге появляются по-настоящему интересные проекты", - отметил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Правительство Тюменской области оказывает активную помощь Краснодону. С 2022 года регион восстановил почти 80 важных объектов в подшефном городе. Ремонт школ, больниц, дорог, систем водо- и теплоснабжения ведется при участии тюменских специалистов — врачей, учителей и строителей. В плане на 2025 год – еще почти 60. Кроме того, спортивные площадки и мобильные библиотеки создают местные предприниматели при поддержке региона.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.