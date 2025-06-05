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Почти 60 объектов отремонтирует Тюменская область в Краснодоне за год

Губернатор, 11:08 05 июня 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Почти 60 объектов отремонтирует Тюменская область в Краснодоне за год. По соглашению между субъектами тюменские специалисты с 2022 по 2024 годы привели в порядок около 80 важных для жителей подшефной территории объектов.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Прошло три года с того момента, как мы заключили соглашение о сотрудничестве с Краснодоном Луганской Народной Республики. Наша общая цель – улучшение жизни людей. Поэтому в самом начале мы определили основные направления работы – здравоохранение, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, восстановление другой социально значимой инфраструктуры", - уточнил глава региона.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Олицетворением единства Тюменской области и Краснодона станет "Аллея дружбы", на которой установят скульптуры шахтёра и нефтяника.

Александр Моор подчеркнул, очень важно, чтобы краснодонцы не на словах, а на деле чувствовали себя частью большой страны: "Нас объединяют патриотизм, вера в победу и в будущее России. Тюмень и Краснодон – вместе навсегда!".

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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