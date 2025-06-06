Гидроиспытания новых мощностей проведут на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Гидроиспытания новых мощностей проведут на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени в третьей декаде июня. Объект ежедневно подаёт в Тюменскую агломерацию около 100 тыс. куб. м воды.

Первая очередь сооружений модернизирована, построены новые смесители и отстойники. Работы идут на второй очереди. Темп работ на стратегическом объекте проверили заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов и директор регионального департамента ЖКХ Семён Тегенцев, представители администрации Тюмени.

"В Тюмени с декабря 2017 года реализуют одно из самых крупных в стране концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения. Оно заключено с компанией "Росводоканал Тюмень". По соглашению до 2031 года предстоит вложить в развитие водопроводно-канализационного хозяйства областного центра более 26 миллиардов рублей. Проект реализуется в запланированных темпах. Выполняется большой объем работы по модернизации всего, что снабжает город водой и отводит стоки", - подчеркнул заместитель губернатора.

Перевалов проинформировал, что концессионер уже вложил чуть более 12 млрд рублей в реконструкцию на Велижанском подземном водозаборе. Завершается модернизация Метелевских водоочистных сооружений. Идут работы, и уже в значительной степени они выполнены, по обновлению канализационных очистных сооружений, ремонтируют коллекторы и водопроводные сети.

"Это самым непосредственным образом влияет на жизнь тюменцев. Снижается количество инцидентов на сетях. Улучшается качество воды, которую мы все пьем. Метелевские водоочистные сооружения - это очень хороший пример работы лучших технологий, благодаря которым можно даже самую непростую воду, а в Туре исходная вода очень непростого качества, очистить до оптимальных параметров и сделать так, чтобы в дома тюменцев она поступала надлежащего качества. Работы здесь не останавливаются ни на минуту. Результаты уже видны всем. Органы власти Тюменской области, администрация Тюмени, концессионер проделали очень большую работу, чтобы это реализовать", - отметил Павел Перевалов.

Важно, что опыт по городу Тюмени лег в основу дальнейшего развития концессионных отношений во всей области.

Как отметила генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, объем запланированных по проекту работ по реконструкции Метелевской водоочистной станции уже выполнили на 70 %.

"Мы уже ввели в эксплуатацию первую очередь смесителей и отстойников. Построили новый резервуар чистой воды, полностью реконструировали реагентное хозяйство и сейчас реконструируем вторую очередь смесителей и отстойников. При этом идём с опережением графика. Планируем уже в июне запустить второй смеситель и один из отстойников. Уникальность проекта в том, что реконструкцию проводим на работающем объекте. Станция подаёт воду на всю Тюменскую агломерацию", - рассказала Ольга Сарбаева.

После реконструкции мощность Метелевских водоочистных сооружений увеличится на треть – до 150 куб. м в сутки чистой питьевой воды будут подавать на Тюмень и Тюменский район.

Ряд оборудования, которое внедрили при реконструкции, отечественного производства. Это продиктовано и временем, и стратегическим значением объекта. Начальник сооружений по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков, уточнил, что каждый год внедряются новые технологии.

"Стараемся использовать оборудование российских компаний. С ними мы очень плотно общаемся по обслуживанию оборудования, поставкам запчастей к нему. Новые установки по дозированию перманганата калия, соды и угля. В стране их не так много. Но река диктует свои правила, и мы должны давать людям чистую воду. Запускаем заводскую установку дозирования соды. Эффективность высокая, и нужна она прежде всего для того, чтобы подщелачивать воду. При низком ph в реке реагенты менее эффективно начинают работать, поэтому помогаем им, дозируя соду и тем самым стабилизируем показатель кислотно-щелочных свойств воды. Это влияет на всю очистку ресурса", - резюмировал специалист.

Оксана Корнеенкова