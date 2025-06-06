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В сфере ЖКХ Тюменской области реализуют концессионные соглашения на 57 млрд рублей

Экономика, 11:30 06 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

57 млрд рублей составляет объем инвестиций по 23 концессионным соглашениям в сфере жилищно-коммунального комплекса, которые реализуют инвесторы в Тюменской области. Модернизация и реконструкция ключевых объектов и систем охватывает населенные пункты, где проживают 1 млн 200 тыс. человек.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов во время пресс-тура на Метелевские водоочистные сооружения, где идет реконструкция.

"Работу по организации новых концессий будем продолжать, потому что это эффективный инструмент. Мы планируем завести в соглашения по водоснабжению и водоотведению еще 16 муниципалитетов региона. Это позволит построить новые сооружения в населенных пунктах, где нет подобных объектов. В районных центрах по этому формату построят канализационные очистные сооружения, модернизируют водозаборы и сети – как водопроводные, так и канализационные. По новым концессионным соглашениям объем инвестиций составит еще 54 миллиарда рублей", - уточнил замгубернатора.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Инвесторы вкладывают значительные суммы, поскольку работы, связанные с модернизацией водопроводно-канализационного хозяйства, объектов теплоснабжения, очень капиталоемкие. Это подчас огромные сооружения, которые снабжают ресурсами большое количество потребителей.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы модернизация жилищно-коммунального комплекса не останавливалась, поскольку это влияет на качество ресурсов и услуг, экологическую обстановку. В регионе работает большая команда разработчиков технических решений – правительство Тюменской области, муниципалитеты и концессионеры. Все нацелены на достижение главного результата. А это - предоставление услуг жителям региона надлежащего качества. Наша задача сделать так, чтобы это было сделано с перспективой на нескольких десятков лет", - подчеркнул Павел Перевалов.

Отметим, гидроиспытания новых мощностей проведут на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени в третьей декаде июня. Объект ежедневно подаёт в Тюменскую агломерацию около 100 тыс. куб. м воды. Первая очередь сооружений модернизирована, построены новые смесители и отстойники. Работы идут на второй очереди.

Оксана Корнеенкова

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# ЖКХ , концессионное соглашение , Павел Перевалов

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