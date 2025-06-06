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Рыболовный туризм планируют развивать под Тюменью

Экономика, 20:30 06 июня 2025

из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

Рыболовный туризм планируют развивать на одном из самых крупных рыбоводческих предприятий Тюменской области - "Пышма-96" в окрестностях с. Червишево. На территории уже обустроили большой водоем. Специалисты готовы запускать рыбу, создавать комфортные условиях для рыбаков и желающих отдохнуть на природе. Об этом в своих соцсетях рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Поддерживаю идею - перспективы у этого вида туризма отличные, да и места там, действительно, красивые. Уверена, рыбалка на Пышминских прудах порадует любителей тихого отдыха не только нашего региона, но и соседних", - добавила она.

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Отметим, предприятие "Пышма-96" работает почти 30 лет. В прудах и бассейнах выращивают сома, осетра и бестера. Продукцию реализуют в Тюмени, Курске, Казани, Москве. Только за прошлый год здесь произвели и продали почти 400 тонн рыбы.

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# рыба , рыбоводство

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