Будущее нефтегазового сектора и машиностроительной отрасли обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ключевые направления работы, направленной на развитие нефтегазового сектора и машиностроительной отрасли через поддержку наукоемких, инфраструктурных проектов, кадрового потенциала и профориентационной сферы среди молодежи обсудили на расширенном заседании регионального совета ТРО Союза машиностроителей России 6 июня в Тюмени.

С приветственным словом выступил генеральный директор ООО "Нацпромлизинг", председатель экспертного совета по обеспечению технологической независимости предприятий нефтегазового комплекса при комитете Государственной думы по промышленности и торговле, член бюро союза машиностроителей России Дмитрий Ерошка.

По его словам, основным фокусом работы является совершенствование законодательной базы отрасли: "Важно создать систему отраслевых стандартов и сертификационных центров, которых в настоящее время не существует".

Особое внимание уделяется практической реализации законодательных инициатив. Он отметил необходимость прямого взаимодействия с представителями отрасли на местах для разработки эффективных механизмов, которые принесут реальный результат.

Важным направлением работы Союза машиностроителей России является развитие инженерного потенциала страны. Организация проводит масштабную работу с молодежью, включая мероприятия со школьниками и студентами, направленные на восстановление утраченной за последние десятилетия инженерной культуры.

Конечной целью всех реализуемых инициатив является формирование сильного и конкурентоспособного будущего для отрасли и страны в целом.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, что сегодня все работают на одну задачу: "Суверенитет страны, импортозамещение, импортоопережение – это те инструменты, которые должны помочь промышленности выстроить кооперацию и заложить законодательную основу на федеральном уровне".

По его словам, региональные власти совместно с отраслевыми объединениями – Союзом машиностроителей России, Ассоциацией машиностроителей Тюменской области и Тюменским нефтегазовым кластером – выстраивают комплексную систему поддержки наукоемких проектов и развития необходимой инфраструктуры.

Особое значение, отметил Андрей Пантелеев, придается работе с молодежью и профориентации будущих специалистов. Это создает прочный фундамент для технологического развития и укрепления кадрового потенциала отрасли.

"Межведомственное сотрудничество открывает новые перспективы для социально-экономического развития региона. Консолидация всех участников процесса позволит достичь значимых результатов в технологическом прогрессе и социальной сфере региона и страны", - подытожил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина