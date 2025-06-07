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Тюменка стала серебряным призером первенства России по дзюдо

Спорт, 11:29 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанница центра "Тюмень-дзюдо" Эльвина Юлдашева завоевала серебряную награду первенства России среди юниоров до 15 лет в Саратове.

Девушка была единственным представителем Тюменской области в команде Уральского федерального округа. Всего за награды боролись сборные девяти округов, команда УФО стала второй после Южного федерального округа.

"Эльвина достойно выдержала все нагрузки, которые были даны в рамках первенства России, и как результат – хорошая борьба", - рассказал tmn.aif.ru тренер спортсменки Валентин Ефимов.

Турниру предшествовала серьезная подготовка. По словам Эльвины, в неделю у нее было шесть тренировок, которые приходилось совмещать с учебой, а перед самим первенством были недельные сборы в Челябинске.

Отметим, что в этом году главный национальный старт для младших кадетов был приурочен к 80-летию Победы. Также он стал одним из кульминационных событий нового проекта федерации дзюдо России – "Лиги патриотов".

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# дзюдо , первенство России , спортивный центр

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