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Более 700 тысяч гектаров земли предлагают в Тюменской области под строительство жилья

Общество, 16:48 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 земельный участок общей площадью 726,85 га определили как перспективные для возведения жилья в Тюменской области в рамках проекта "Земля для стройки".

Информация о них размещена на публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки".

"Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и простые граждане – для частного строительства, – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич в интервью изданию Мегaтюмень.

Отметим, что всего на сегодня в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске в жилищное строительство и комплексное развитие территорий вовлечено 191,37 га земель.

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# Земля , строительство жилья

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