Оформлять патенты тюменцев научат через настольную игру

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Настольную игру, через которую можно научиться оформлять патенты, презентовало сообщество изобретателей и рационализаторов в Тюмени. "Гений изобретений" - так называется настолка - позволяет изучить все нюансы изобретательского процесса: от кредитования до поиска инвестора.

Это первая в России игра подобного вида. Ее задача - пошагово провести молодого рационализатора по всем этапам процесса оформления патента.

"Первая проблема, подстерегающая изобретателя – это чтобы его идея была действительно изобретением, а не придумыванием велосипеда. В наши дни очень непросто придумать что-то по-настоящему новое. Поэтому изобретатель должен сам или при помощи патентоведа оценить, насколько его идея патентоспособна", - рассказала специалист по интеллектуальной собственности, патентовед и руководитель Женской лиги Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в Уральском федеральном округе Надежда Брежнева.

Если новаторство подтверждается, то начинается следующий этап – воплощение придуманного в жизнь. В этом плане проще изобретателям, работающим в крупных компаниях нефтегазовой отрасли - они уже на производстве могут оценить работоспособность своей идеи. Если это не тот случай, то изобретателю нужно апробировать разработку, создать экспериментальный прототип.

Это этап, который требует серьезных затрат, поэтому в помощь изобретателям предлагается особая система кредитования под залог интеллектуальной собственности. Это дает малым и средним предприятиям возможность на заемные средства реализовать инновационные проекты, которые впоследствии будут приносить им доход. Все эти ступени можно заранее попробовать в настольной игре от тюменских авторов, пишет "Тюменская oбласть сегодня".