В Тюменской области за ночь задержали 12 пьяных водителей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

За минувшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали 11 нетрезвых водителей, еще 12 - в ночь на 8 июня.

Два пьяных автомобилиста отстранены от участия в движении на автодороге Тюмень - Ханты-Манскийск в Тюменском районе. Один ехал пьяным на "Газели" с работы, второй на Lada Granta из Тобольска в Новороссийск. Показания алкотестера - 0,84 и 1.13 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха соответственно.

На обоих нарушителей составлены административные материалы за пьяное вождение, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Отметим, что в эти выходные проходят массовые рейды по противодействию нетрезвому вождению.