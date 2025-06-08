Усиление ветра и заморозки ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заморозки от 0 до минус 5 градусов ожидаются в Тюменской области в ночные часы 9 июня. 11 июня местами прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду.

Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор". Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06.