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Новые яблони высадили на аллее Экологов в Тюмени

Общество, 10:57 09 июня 2025

предоставлено ГК "РАСТАМ"

Новые яблони высадили на аллее Экологов в Гилевской роще в Тюмени более 200 сотрудников с семьями ГК "РАСТАМ".

В рамках мероприятия, которому дали название "Мой дом –зеленая планета", организовали мастер-классы по посадке растений и уходу за ними. Каждый юный участник унес не только осознание свой сопричастности к заботе о природе, но и горшочек с цветком, за которым он продолжит ухаживать дома.

"Проведение подобного мероприятия – это не только забота об окружающей среде, ее восполнение, это и привитие нашим детям здоровых ценностей и ответственности за то влияние, которое они оказывают на экосреду. А еще это хорошее событие для объединения коллектива и поддержания корпоративного духа", - отметила президент ГК "РАСТАМ" Любовь Растамханова.

предоставлено ГК "РАСТАМ" предоставлено ГК "РАСТАМ" предоставлено ГК "РАСТАМ" предоставлено ГК "РАСТАМ" предоставлено ГК "РАСТАМ" предоставлено ГК "РАСТАМ" ﻿

"РАСТАМ" занимается восстановлением нарушенных биогеоценозов, проводит работы по технической и биологической рекультивации, лесовосстановлению Более 6000 га природных территорий восстановлено только за последние пару лет.

География деятельности - Тюменская область, ЯНАО и ХМАО. Компания активно ведет агроуходы и гидропосевы в Иркутской, Вологодской, Свердловской областях, Республики Коми.

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# Гилевская роща , экология

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