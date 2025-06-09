Жительница Тюменской области выгнала сожителя из дома и вдогонку ударила ножом
Около двух лет проведёт в колонии жительница Сорокинского района, ранившая ножом своего сожителя, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Из материалов дела следует, что в ходе застолья сожитель признался ей, что испытывает чувства к другой. Произошла ссора и подсудимая стала выгонять мужчину из дома.
Когда он направился к выходу, она схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего в правый бок. Нож после этого она бросила в печь.
В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил один год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.