Тюменцев приглашают в центр самбо на День России

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Праздничное мероприятие в честь Дня России пройдет в Тюменском областном центре самбо "Победа" 12 июня. Для гостей подготовили показательные выступления по боевому самбо, полевую кухню с солдатской кашей, разминку с именитым российским спортсменом и другое, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участников и зрителей ждут выступления с песнями, стихами, музыкальными номерами, выставка рисунков и награждение победителей и праздничный концерт.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.