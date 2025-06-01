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Тюменцев приглашают в центр самбо на День России

Спорт, 08:12 11 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Праздничное мероприятие в честь Дня России пройдет в Тюменском областном центре самбо "Победа" 12 июня. Для гостей подготовили показательные выступления по боевому самбо, полевую кухню с солдатской кашей, разминку с именитым российским спортсменом и другое, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участников и зрителей ждут выступления с песнями, стихами, музыкальными номерами, выставка рисунков и награждение победителей и праздничный концерт.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# День России , самбо

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