День России в Тюмени: топ 10 ярких событий для всей семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационное агентство "Тюменская линия" подготовило обзор десяти самых интересных мероприятий, которые пройдут в областной столице в честь главного государственного праздника - Дня России. Программа обещает стать настоящим культурным событием для жителей и гостей города.

Торжественное открытие праздника состоится 12 июня на площади 400-летия Тюмени, где стартует красочный фестиваль национальных культур "Мост дружбы".

Продолжит его увлекательная уличная игровая программа у музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Здесь участников ждут познавательные мастер-классы, увлекательные игры, загадки, ребусы и памятные призы. Организаторы расскажут об истории праздника, государственной символике страны, героях России и интересных фактах об Отечестве.

Особое внимание привлекает патриотическое шествие "Триколор", организованное в рамках молодежного женского движения. Участницы пройдут по центральным улицам города в платьях цветов российского флага, начиная свой путь от Исторической площади по маршруту через сквер Згерского, пешеходный бульвар до Конторы пароходства.

Творческие натуры смогут посетить фестиваль "Россия - от края до края" в коворкинг-пространстве "Улетная точка" на ул. Герцена. Здесь пройдут мастер-классы по работе со скетч-маркерами, акварельными красками и ковровой вышивке.

На ул. Олимпийской артисты центра культуры и искусства "Современник" подарят горожанам праздничную программу "Наш дом - Россия!".

Спортивная часть программы представлена уникальным турниром-заплывом SWIMRUN на базе "Озеро чемпионов", где тюменские моржи организуют праздничные соревнования и поздравят тюменцев с Днем России.

Познавательным событием станет экскурсия "Герои дома" в исторической усадьбе Колокольниковых, где посетители познакомятся с судьбами выдающихся личностей: Ивана Иконникова, цесаревича Александра Николаевича, Ивана Колокольникова и Василия Блюхера, внесших значительный вклад в развитие Тюмени и страны.

Молодежь приглашается в резиденцию "Башня" центра "Дзержинец", где пройдет праздник "Родина в сердце" с чествованием лучших волонтеров, лекциями по истории России, выставкой от Росгвардии и занятиями йогой.

Завершающим аккордом первого дня станет концертная программа "Вечер любимых мелодий" в сквере Школьном с выступлением ансамбля народной музыки "Сибирская забава".

Праздничные мероприятия продолжатся 13 июня масштабным культурно-досуговым событием "С праздником, Родина!" на площади 400-летия Тюмени, где прозвучат бессмертные советские и российские песенные хиты в исполнении солистов центра культуры и творчества "Тюмень".

Каждый житель города сможет найти мероприятие по душе и с пользой провести праздничные дни, погружаясь в атмосферу патриотизма и культурного разнообразия.

Инна Кондрашкина