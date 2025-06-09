Москву и Казахстан выбирают тюменские автотуристы для своих путешествий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансферы в Москву и Казахстан выбирают чаще всего автотуристы из Тюменской области для своих путешествий. При этом доля жителей региона, которые отправляются в дальнюю дорогу на автомобилях, выросла на 41 % за год, подсчитали на платформе "Авито услуги".

Самый большой рост спроса на трансфер с мая прошлого года аналитики платформы зафиксировали на московское направление — поездки в столицу стали заказывать на 78 % чаще.

Отдых в соседней стране становится все более популярным у тюменцев — спрос на путешествия в Казахстан за год вырос на 103 %.

Пока сезон отпусков только начинается, тюменцы уже активно бронируют трансферы по различным направлениям.