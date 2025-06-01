Налог на недвижимость стоимостью более 300 млн рублей вырос до 2,5 % в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 2,5 % вырос налог для физических лиц на недвижимость стоимостью более 300 млн рублей в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

Выросла и максимальная ставка по земельному налогу для участков с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей – с 0,3 % до 1,5 %.

Предельный размер ставок для владельцев дорогой недвижимости и земли увеличены с января 2025 года.

Вместе с тем, в Тюменской области 24 апреля расширили перечень лиц, имеющих право на льготу по транспортному налогу. Данная льгота предоставляется и супругам участников специальной военной операции, начиная с налогового периода 2024 года, на один легковой автомобиль семьи с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или до 110,33 кВт включительно.