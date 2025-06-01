В Тюменской области 56 жителей получили государственные награды

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

56 жителей Тюменской области получили государственные награды федерального и регионального значений. Церемония чествования специалистов разных отраслей — образования, здравоохранения, культуры, АПК и других — прошла в региональном правительстве в преддверии Дня России.

"Каждый из вас ежедневным трудом участвует в развитии региона и страны. Ваши достижения служат примером профессионализма и преданности своему делу. Вы вносите вклад в конкретные отрасли. Поздравляю всех с наступающим Днем России. Россия в каждом из нас, и от каждого зависит, какой она будет. Все вместе мы создаем ее новую историю, вместе преодолеваем трудности, строим сильное государство", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Постановлением президента России орден Дружбы глава региона вручил первому заместителю председателя Тюменской облдумы Андрею Артюхову.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечена педагог дополнительного образования лицея № 34 Тюмени Валентина Гаврилова. Она командир поискового отряда "Память сердца" и заведующая музеем 26 лет. Всего в системе образования – 55 лет.

"916 бойцов Красной армии подняли мы за это время из воронок и окопов. Установили 18 памятников, 28 мемориальных плит по местам боев. Мы недавно вернулись из 27-й экспедиции, были в Новгородской области. Останки десяти бойцов удалось поднять, у троих установили имена. 19 июня поедем в Барнаул к родственникам и вручим медали за боевые заслуги", - рассказала Валентина Гаврилова.

Среди награжденных есть обладатели медали "За труды в культуре и искусстве", знака отличия "За безупречную службу", "За заслуги в области здравоохранения".

Почетная грамота губернатора Тюменской области за вклад в развитие здравоохранения Тюменской области и в связи с 15-летием образования вручена коллективу Федерального центра нейрохирургии, возглавляет который главный врач Альберт Суфианов. При поддержке региональной власти учреждение совершенствует материально-техническую базу, расширяет спектр услуг, становится еще более привлекательным для ученых и пациентов со всего мира.

"Нам при вашей поддержке удалось открыть институт нейрохирургии на базе центра. Врачи со всего Земного шара спешат приехать к нам, чтобы обучаться современным технологиям. Центр оснащен инновационным оборудованием, и это отражается на наших результатах работы. Скоро мы откроем гибридную операционную — новый прорывной проект", - отметил Альберт Суфианов.

Звание Заслуженного работника геологии РФ получил заместитель генерального директора по науке Западно-Сибирского научно-исследовательского института геологии и геофизики в Тюмени Александр Тимчук.

Начальник отдела, врач Главного бюро медико-социальной экспертизы Тюменской области Оксана Черкасова – звание Заслуженного работника социальной защиты населения РФ.

"Каждый на своём месте старается делать работу хорошо. И поэтому наша область является одной из первых, лучших и самой любимой. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов, каждому в своей профессии", - подчеркнула Оксана Черкасова.

Особое внимание во время торжества глава региона уделил медицинским работникам. Вскоре они отметят свой профессиональный праздник. В год 80-летия Победы Александр Моор напомнил о том подвиге, что совершали медики на фронте и в тылу. И сейчас они всегда готовы оперативно реагировать на вызовы времени.

"Дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю вас с наградами за ваш труд, и эти награды, эти достижения станут основой для нового мощного движения вперёд. Всем нам в преддверии праздников желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - пожелал губернатор Тюменской области.

Анжела Лебедева