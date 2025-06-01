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Выставка картин "Я вернусь!" открылась в Тюмени при поддержке городской думы

Политика, 15:20 10 июня 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Выставка акварельных картин "Я вернусь!" художницы Юлии Виноградовой будет работать в Тюмени до 10 июля. При поддержке городской думы и Союза офицерских жен и семей военнослужащих экспозиция из 38 работ, посвящённых участникам СВО и их родным, разместилась в фойе городской администрации.

Автор картин - жена боевого офицера, участника СВО. Отметим, что ранее ее выставка уже побывала в нескольких городах Уральского федерального округа и получила хорошие отзывы и признание. В дальнейших планах художницы – познакомить со своими работами жителей Тобольска и Ханты-Мансийска.

Открывая выставку, председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула, что тема женщин и специальной военной операции актуальна как никогда. "Слова "Я вернусь!", послужившие её названием, казалось бы, очень простые, но имеют очень глубокий смысл, потому что тысячи женщин нашей страны слышали их от своих мужей, сыновей, братьев и отцов", - отметила она.

По словам самой художницы, картины в акварельной технике пишутся на одном дыхании, в один приём. Над некоторыми работа заняла около часа, другие создавались в течение семи-восьми часов, поскольку такая техника подразумевает взаимодействие воды и пигмента, а краски высыхают быстро, времени терять нельзя.

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"Союз офицерских жён представлен в 40 субъектах Российской Федерации, включая Крым, ЛНР и ДНР, нас 40 тысяч, и среди это числа потрясающее количество талантов. Они не утонули в собственном горе, и потому эти картины - голос души и сердца", - рассказала уполномоченный представитель президента Союза Марина Цуркану.

Примечательно, что в Тюмени каждая из 38 картин представлена в сопровождении стихов местных авторов, среди них - Сергей Константинов, Екатерина Володина и Антонина Маркова. "Отдельное спасибо тюменским поэтам, впечатляет, как быстро они откликнулись, чтобы написать стихи отдельно для каждой картины", - рассказала Юлия Виноградова.

"Сегодня здесь находятся школьники и студенты, потому что мы обязаны рассказывать нашему подрастающему поколению об этих важных событиях, говорить с ними о наших парнях, героях и защитниках нашей страны, и творчество Юлии Виноградовой помогает нам в этом", - добавила Светлана Иванова.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников

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# выставка , гордума , живопись

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