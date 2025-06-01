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На трассе Курган — Тюмень ликвидируют последствия смертельной аварии

Происшествия, 15:53 10 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Меры по ликвидации последствий трагедии на 159-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень, где столкнулись большегруз "МАН" и Lexus, и восстановлении бесперебойного движения транспорта предпринимают сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГАИ, по предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу для совершения маневра обгона. При попытке вернуться на свою полосу из-за встречного транспорта иномарка въехала в заднюю часть грузовика "МАН" и загорелась.

Госавтоинспекция призывает водителей на федеральных автодорогах сбавить скорость, минимизировать опасные маневры в жаркую погоду и быть внимательнее.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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