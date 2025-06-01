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Пожар потушили во дворе дома на улице Холодильной в Тюмени

Происшествия, 18:28 10 июня 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар потушили во дворе дома №124 на улице Холодильной в Тюмени днем 10 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня.

"Прибыв на место вызова, подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области ликвидировали возгорание на площади три квадратных метра – с тополиного пуха пламя перекинулось на заготовку скульптуры. Быстрые действия огнеборцев позволили не допустить распространения огня на автостоянку поблизости с местом происшествия", — рассказали в ведомстве.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

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# тополиный пух

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