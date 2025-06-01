Пожар потушили во дворе дома на улице Холодильной в Тюмени
Пожар потушили во дворе дома №124 на улице Холодильной в Тюмени днем 10 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня.
"Прибыв на место вызова, подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области ликвидировали возгорание на площади три квадратных метра – с тополиного пуха пламя перекинулось на заготовку скульптуры. Быстрые действия огнеборцев позволили не допустить распространения огня на автостоянку поблизости с местом происшествия", — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.