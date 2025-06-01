В РФ студентам разрешили вести уроки в школах

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах приняли в первом чтении депутаты Государственной думы. К работе будут допускать студентов, обучающихся по соответствующим направлениям, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению "Образование и педагогические науки".

"Учитывая нехватку учителей в школах, особенно в сельских, это решение позволит снизить потребность в их кадровом обеспечении: класс не останется без учителя", — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

Сейчас право преподавать в школах есть только у студентов, закончивших минимум три курса по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки".

Предлагаемые изменения будут способствовать повышению интереса к профессии учителя, а также позволят снизить нагрузку на работающих педагогов, уверены законотворцы.