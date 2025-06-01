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Поликлиники Тюмени будут работать 12 и 15 июня по сокращенному режиму

Общество, 16:04 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поликлиники Тюмени будут работать в праздничные дни по установленному графику: 12 и 15 июня врачи примут пациентов с 8 до 12 часов, 13 и 14 июня - с 8 до 16 часов, сообщает городская администрация.

В это же время будут открыты прививочный, процедурный, перевязочный кабинеты, организована работа дежурных администраторов.

Неотложную помощь можно получить в отделениях неотложки, а также выездными бригадами на дому с 8 до 20 часов. Прием вызовов по телефону - до 19 часов 30 минут. Экстренную медицинскую помощь все праздничные дни будут по-прежнему оказывать круглосуточно.

Пациентам рекомендуют заранее позаботиться о плановых визитах ко врачу и получить необходимую помощь до начала праздников. с вопросами можно обратиться на горячую линию областного департамента здравоохранения - 8(3452) 68-45-65.

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# врачи , здравоохранение , поликлиника

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