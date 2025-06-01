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16 жителей Тюменской области стали победителями конкурса "Моя идея"

Общество, 15:09 11 июня 2025

мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

16 тюменцев победили в конкурсе молодежных инициатив "Моя идея". Ребята из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского, Омутинского, Сладковского районов выиграли от 52 до 150 тыс. рублей.

"Проекты определенно были интересные, много с темами добровольчества и патриотики. Выбор всегда тяжёлый, благо у нас есть целая комиссия экспертов, которые помогли выбрать лучших. Кто не выиграл, советую точно не расстраиваться, сейчас идет заявочная кампания на Росмолодëжь. Гранты, где можно получить до 100 тысяч рублей. И наша команда с удовольствием поможет доработать идеи", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.

Победителями стали проекты "Лица героев. Память сквозь время", "Человек. Природа. История", "Прыг и Скок про Тюмень и не только", "Игроточка – игровая площадка" и другие. Тюменка Анастасия Морева выиграла конкурс с инициативой по соучастному благоустройству "#Бульвария". Она получила финансовую поддержку в 150 тыс. рублей.

"Планируем привлечь жителей, в частности школьников, к облагораживанию бульвара им. Анатолия Косухина. Мы думаем, что тогда ребята станут лучше относиться к объектам благоустройства, будет меньше вандализма, порчи имущества. И, конечно, это забота об окружающей среде", – добавила она.

мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

Напомним, что в течение месяца участники работали под руководством опытных модераторов — победителей грантовых конкурсов и лидеров молодёжных сообществ. Во время образовательной программы эксперты научили их конструировать молодёжный проект, помогли проанализировать похожие кампании и улучшить свою.

Виктория Макарова

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# конкурсы , молодежные инициативы , Моя идея , проекты

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