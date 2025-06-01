В тюменской "Башне" в День России ждут молодежь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематические мероприятия "Родина в сердце" состоятся в Тюмени в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56, корпус 2, шестой этаж) в День России, 12 июня, начало — в 14 часов.

Праздник начнется с чествования тюменских добровольцев, после награждения будут работать тематические площадки. Для гостей организуют увлекательные беседы, концертную программу, розыгрыш призов и мастер-классы, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.