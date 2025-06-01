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39 тюменских школьников получили паспорта на акции "Мы - граждане России"

Общество, 19:34 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 школьников получили паспорта в администрации Тюмени 11 июня. Событие прошло в рамках акции "Мы — граждане России".

"Сегодня вы получаете важный документ, подтверждающий ваше гражданство. Это не просто формальность, теперь вы полноправные члены общества, перед которыми открываются новые возможности: официальное трудоустройство, реализация идей, защита проектов и достижение целей. От ваших действий зависит будущее нашего дома. Ваши успехи уже сегодня приносят славу городу. Победы на олимпиадах, спортивных аренах и творческих конкурсах стали гордостью не только для ваших родителей и педагогов, но для всех нас", - сказал в видеообращении глава города Максим Афанасьев.

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Председатель региональной общественной организации ветеранов СВО "Держава" Олег Ямпольский добавил, сейчас у ребят наступает потрясающий, яркий период жизни. "Жизнь имеет черную и белую сторону. Верьте всегда в себя и свои силы, и вы преодолеете черную полосу. Оставайтесь такими же активистами, которыми являетесь сейчас. Желаю вам, чтобы в ваших паспортах стояли только счастливые пометки. Это заключение брака и рождение детей в будущем", - отметил он.

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Свой первый документ получили ребята, принимающие активное участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления - все, кто отличился в творчестве, учебе и спорте. В числе обладателей нового паспорта — ученица 67 школы Василиса Галецкая. Девушка четыре года занимается чирлидингом в спортивном клубе Victory. В мае она ездила с командой в Москву на чемпионат и первенство России, где они заняли два первых места.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В будущем хочу стать мастером спорта и поступить в университет, выучиться на хорошую профессию, которая будет для меня очень продуктивной и интересной в том плане, что я буду развиваться в ней и духовно, и физически. Собираюсь поступать на психолога, чтобы в будущем общаться детьми и взрослыми, помогать им", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Василиса.

Помимо этого, на акции отметили родственников военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Также 10 юнармейцам получили знак "Юнармейская доблесть" III степени. Наградили и победителей городских спартакиад, среди которых участники вузов и ссузов, школ и детских садов.

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В завершение события тюменцы выстроились в слово "Россия" на концерте-флешмобе "Родиной горжусь", который состоялся на площадке у администрации города.

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Виктория Макарова

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# администрация Тюмени , День России , паспорта , флешмоб , школьники

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