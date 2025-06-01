Тюменским производителям сладостей предлагают бесплатно получить маркировку "Честного знака"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Регистрация участников оборота сладкой продукции: шоколад, печенье, торты и пирожные, ореховые пасты, зефир, халва и другое стартует в системе "Честный знак" 1 сентября. До дат начала обязательной маркировки коды выдаются бесплатно — можно адаптировать бизнес-процессы заранее, сообщает центр "Мой бизнес".

Даже если начинать маркировку сейчас, товары без кодов, выпущенные ранее, можно продавать до конца срока годности.

График обязательной маркировки в 2026 г.:1 марта — фруктовое пюре, мармелад, пастила, засахаренные фрукты/орехи; 1 мая — замороженные десерты, сахарные изделия без какао; 1 июля — белый шоколад, карамель, драже, жевательная резинка, шоколадная глазурь. А 1 июля 2027 г. — маркировка продукции в групповой упаковке и отчётность по обороту

Производителям нужно зарегистрироваться в системе до старта обязательного этапа, изучить требования для вашей категории товаров и начать тестирование процессов маркировки заранее.