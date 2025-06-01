Владимир Якушев: сообща мы сможем сделать Россию еще прекраснее и сильнее

инфоцентр правительства Тюменской области инфоцентр правительства Тюменской области

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С Днем России поздравил жителей Тюменской области вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев.

"Этот праздник – символ неразрывности тысячелетнего исторического пути и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Родины. Россия всегда была сильна традициями патриотизма. В год 80-летия Великой Победы мы с особым почтением вспоминаем подвиги предков, вдохновляющие нас на защиту общих ценностей и государственного суверенитета. Пусть этот праздник укрепляет единство и любовь к стране, где нужен и важен каждый", – сказал он.

Сообща мы сможем сделать Россию еще прекраснее и сильнее, подчеркнул Владимир Якушев.