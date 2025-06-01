  • 12 июня 202512.06.2025четверг
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-восточный

Ансамбль из Ярковского района выступит на столичной сцене

Общество, 11:07 12 июня 2025

предоставлено Ириной Федоровой

Далее в сюжете Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Русский вальс"

Ансамбль из Ярковского района "Калинка" вошел в число участников фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия!". Прямая трансляция концерта начнется на канале "Россия-Культура" в День России, 12 июня, в 11 часов 25 минут (мск).

В программу вошли песенные и хореографические коллективы - победители региональных этапов из 17 городов и населённых пунктов страны. Среди почётных гостей — Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, хореографический ансамбль "Берёзка" им. Надеждиной, народная артистка РФ Надежда Крыгина и другие артисты.

"Номер покажем совместно с народной артисткой Надеждой Крыгиной "Я лечу над Россией". В него мы вложили любовь к нашей великой Родине. Это большая честь для нас", - рассказала руководитель ансамбля "Калинка" Ирина Федорова.

Образцовый коллектив любительского художественного творчества ансамбль народного танца "Калинка" в с. Ярково создан в 1971 г. Основатель - заслуженный работник культуры РФ Людмила Антипина. В настоящее время руководителем коллектива является Ирина Федорова. Педагоги-хореографы - Дарья Нелюбина и Надежда Омельченко.

"Калинка" - постоянный участник масштабных региональных фестивалей и концертов.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ансамбль , День России , культура , Ярково

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 12.06.2025Профессор ВШЭ оценил цифровизацию тюменской поликлиники
11:39 12.06.2025Ишимцам предлагают бесплатно освоить навыки работы гидом
11:07 12.06.2025Ансамбль из Ярковского района выступит на столичной сцене
10:29 12.06.2025Средний чек в ресторанах Тюмени в 2,5 раза меньше, чем по стране

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора