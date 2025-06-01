Ансамбль из Ярковского района выступит на столичной сцене

предоставлено Ириной Федоровой предоставлено Ириной Федоровой

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Ансамбль из Ярковского района "Калинка" вошел в число участников фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия!". Прямая трансляция концерта начнется на канале "Россия-Культура" в День России, 12 июня, в 11 часов 25 минут (мск).

В программу вошли песенные и хореографические коллективы - победители региональных этапов из 17 городов и населённых пунктов страны. Среди почётных гостей — Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, хореографический ансамбль "Берёзка" им. Надеждиной, народная артистка РФ Надежда Крыгина и другие артисты.

"Номер покажем совместно с народной артисткой Надеждой Крыгиной "Я лечу над Россией". В него мы вложили любовь к нашей великой Родине. Это большая честь для нас", - рассказала руководитель ансамбля "Калинка" Ирина Федорова.

Образцовый коллектив любительского художественного творчества ансамбль народного танца "Калинка" в с. Ярково создан в 1971 г. Основатель - заслуженный работник культуры РФ Людмила Антипина. В настоящее время руководителем коллектива является Ирина Федорова. Педагоги-хореографы - Дарья Нелюбина и Надежда Омельченко.

"Калинка" - постоянный участник масштабных региональных фестивалей и концертов.

Анжела Лебедева