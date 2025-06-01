Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Русский вальс"

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Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Русский вальс" в День России, 12 июня. Танец под музыку Дмитрия Шостаковича исполнили участники коллектива "Формейшн Вера" – многократные чемпионы России, Европы и мира по спортивным бальным танцам.

Глава региона Александр Моор поделился видео и написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Вальс снимали по всей России, но в Уральском округе наш регион стал единственным, где прошли съемки танца. В кадре – четыре знаковые локации Тюмени. Несмотря на капризную погоду, съемочная группа и танцоры продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма".

"Русский вальс" стал не просто творческим номером, а частью большого патриотического проекта, отражающего уважение к культурному наследию страны и символизирующего единство граждан.

Дмитрий Шостакович написал "Вальс № 2", он же "Сочинение 99" или "Русский вальс", в 1938 г. Популярность произведению принесло его звучание в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон" в 1955 г.

видео: t.me/av_moor