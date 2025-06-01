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Голышмановские футболисты представят регион на Всероссийском этапе Лиги юных футболистов

Спорт, 20:33 13 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Голышмановские футболисты представят регион на Всероссийском этапе Лиги юных футболистов в Волгограде. Команда ребят 2012 – 2013 г.р. под руководством наставника Гурама Загошвили стала победителем регионального турнира "Кожаный мяч" в сельском дивизионе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

13 июня глава Голышмановского муниципального округа Александр Ледаков вручил команде кубок и медали победителей областного первенства.

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