Усилитель сигнала дронов доставили тюменским бойцам в зону СВО
Усилитель сигнала дронов "Инкубатор 2.0" доставили подразделению, где задачи СВО выполняют жители Тюменской области. Он поможет отряду спецназначения "Сокол" более эффективно управлять БПЛА. Он позволит повысить выживаемость дрона в условиях работы вражеских средств РЭБ, значительно расширить радиус действия беспилотников, обеспечить стабильность связи, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России".
"Хотим поблагодарить секретаря реготделения "Единой России", губернатора Александра Моора, "Единую Россию" и региональную организацию "Офицеры России" за предоставленное оборудование. Благодаря ему мы сможем выполнять боевые задачи не только на земле, но и в небе", - отметили бойцы.
Напомним, ценное оборудование доставили "Офицеры России" во главе с Александром Сукаченко. Вклад в помощь фронту внесли местные и первичные отделения #ЕР72, жители всей Тюменской области.