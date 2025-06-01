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Усилитель сигнала дронов доставили тюменским бойцам в зону СВО

Общество, 18:11 13 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усилитель сигнала дронов "Инкубатор 2.0" доставили подразделению, где задачи СВО выполняют жители Тюменской области. Он поможет отряду спецназначения "Сокол" более эффективно управлять БПЛА. Он позволит повысить выживаемость дрона в условиях работы вражеских средств РЭБ, значительно расширить радиус действия беспилотников, обеспечить стабильность связи, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России".

"Хотим поблагодарить секретаря реготделения "Единой России", губернатора Александра Моора, "Единую Россию" и региональную организацию "Офицеры России" за предоставленное оборудование. Благодаря ему мы сможем выполнять боевые задачи не только на земле, но и в небе", - отметили бойцы.

Напомним, ценное оборудование доставили "Офицеры России" во главе с Александром Сукаченко. Вклад в помощь фронту внесли местные и первичные отделения #ЕР72, жители всей Тюменской области.

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# дроны , Моор , СВО

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