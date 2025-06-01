Дублёры ФК "Тюмень" сыграют с гостями из Пермского края на стадионе "Геолог"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первый матч 1/4 финала регионального Кубка страны среди любителей футболисты "Тюмени-2" проведут дома 14 июня. Их соперником станет пермский "Ильпар".

Пермяки – одна из сильнейших команд региона "Урала и Западная Сибирь" и в этом сезоне они не знают поражений, лидируя в первенстве страны среди команд третьей лиги.

В их составе есть футболисты с опытом игры в профессиональном футболе. Примечательно, что за "Ильпар" выступает Владимир Шабалин, который в прошлом сезоне был в "Тюмени-2".

Кубковый поединок на стадионе "Геолог" начнётся в 13 часов. Для болельщиков откроют Восточную трибуну. Вход – бесплатный. Трансляция матча по ссылке. Ответная игра состоится в Перми через месяц.