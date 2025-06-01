Сообщения о плесени и гниении полов в модульных домах проверяет Следственный комитет Тюменской области

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Следователи в Тюменской области проводится процессуальная проверку сообщения о нарушениях, допущенных подрядчиком при изготовлении и установке модульных домов.

По сообщению средств массовой информации, семьи, заключившие договоры с индивидуальным предпринимателем, оплатившие строительство модульных домов, столкнулись с некачественным выполнением работ.

Так, в частности, указывается на наличие плесени в быстровозводимых домах, гниение полов, что делает проживание в них невозможным.

Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям или бездействию подрядчика.