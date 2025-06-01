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Трем ветеранам СВО вручили удостоверения организации "Держава" в Заводоуковском округе

Общество, 10:56 16 июня 2025

скриншот видео из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой

Трем ветеранам специальной военной операции вручили удостоверения региональной общественной организации "Держава" в Заводоуковском округе. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Эти ребята уже вернулись домой из зоны проведения специальной военной операции. Они вступили в региональную общественную организацию "Держава". Убеждена, что общественная организация поможет объединить наших ребят, в том числе и в решении проблем , с которыми они сталкиваются в мирной жизни", - уточнила глава округа.

Напомним, в регионе действует более семи местных отделений общественного объединения "Держава". Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, это большое объединение, которое наряду с фондом "Защитники Отечества" оказывает поддержку участникам специальной военной операции и помогает им вовлекаться в общественную жизнь страны.

Оксана Корнеенкова

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# ветераны СВО , Держава , Светлана Касенова

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