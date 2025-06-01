В Тюмени велокурьер выплатит 220 тысяч рублей за наезд на пешехода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

220 тыс. рублей морального вреда выплатит велокурьер за наезд на пешехода в Тюмени. Инцидент произошел в мае 2023 года на ул. Мельникайте. Доставщик сбил женщину, в результате чего от удара в спину она упала и потеряла сознание, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пострадавшей потребовалась операция в больнице, длительная реабилитация, ее здоровью причинен вред средней тяжести. Врачи поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом правой ключицы со смещением отломков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы различных частей тела.

Велосипедиста привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей женщины в размере 220 тыс. рублей.