Участники проекта "Боевой кадровый резерв" готовятся к очным испытаниям

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Очные испытания - следующий проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". На нем участникам предстоит проявить свои деловые и управленческие качества, подготовить самопрезентацию.

"Члены общественного совета проекта на этом этапе смогут лично познакомиться с участниками, задать им вопросы. Очень ждём встречи", - поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Он рассказал об итогах очередного заседания общественного совета проекта. На нем эксперты проанализировали результаты онлайн-собеседований и наметили план работы на ближайшее время. Напомним, всего таких собеседованиях приняли участие 362 кандидата.

За новостями проекта можно следить на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.