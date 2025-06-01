350 пар выпускников станцуют вальс на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 пар выпускников станцуют вальс, мазурку и польку на набережной Туры в Тюмени 20 июня. Зрителей также ждут флешмоб и творческий подарок от профессиональных танцоров, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В 2025 году "Вальс на набережной" посвятят Году защитника Отечества в России и Году Героев в Тюменской области. Выпускники возложат цветы, отдавая дань памяти землякам – участникам Великой Отечественной войны.

Добавим, в этот день с 14 до 19 часов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.