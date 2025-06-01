  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

350 пар выпускников станцуют вальс на набережной в Тюмени

Общество, 10:48 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 пар выпускников станцуют вальс, мазурку и польку на набережной Туры в Тюмени 20 июня. Зрителей также ждут флешмоб и творческий подарок от профессиональных танцоров, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В 2025 году "Вальс на набережной" посвятят Году защитника Отечества в России и Году Героев в Тюменской области. Выпускники возложат цветы, отдавая дань памяти землякам – участникам Великой Отечественной войны.

Добавим, в этот день с 14 до 19 часов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вальс , выпускники , набережная Туры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 18.06.2025Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Новаторов в Тюмени
11:42 18.06.2025В сквере Домашний в Тюмени отремонтировали систему водоотведения
11:20 18.06.2025Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году
11:11 18.06.2025Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора