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"Охотники за выгодой" теряют интерес: банки ожидают сокращение их числа

Общество, 15:50 17 июня 2025

Пресс-служба банка ВТБ (ПАО) | Фото: Пресс-служба банка ВТБ (ПАО)

Аналитики фиксируют перемены в поведении клиентов, которые часто переводят деньги между банками в поисках максимальных ставок. Такие вкладчики, которых называют "охотниками за выгодой", активно использовали накопительные счета с повышенными ставками в приветственный период. В 2024 году их активность подогревала высокая доходность, а в этом году доля таких клиентов существенно снизится. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Эксперт отметил, что одной из причин активности стала конкуренция между банками за новых клиентов. Но успех в бизнесе – это не только деньги. Сейчас рынок смещается в сторону качества сервиса. Часть вкладчиков продолжит искать максимальную выгоду, переходя между банками через онлайн-переводы самому себе. Но их число будет постоянно сокращаться, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

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# банки , ВТБ , эксперты

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