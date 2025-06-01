Александр Моор поздравил жителей Ярковского района со 100-летием их малой родины

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Со 100-летием Ярковского района поздравил жителей муниципального образования губернатор Тюменской области Александр Моор 17 июня.

"Здесь бережно хранят богатое историко-культурное наследие. Неизменно привлекает гостей региона Покровское, где родился знаменитый старец Григорий Распутин. Благодаря этому факту о селе знают во всём мире", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, у муниципалитета большой инвестиционный потенциал. Здесь реализуют интересные проекты, которые способны вывести экономику округа и туристическую отрасль всего региона на новый уровень. Для этого здесь есть всё – прекрасное расположение, богатая история, а главное – трудолюбивые и деятельные люди.

В качестве примера он привел открытый по инициативе общественников парк Воинской славы. Новый мемориал является данью памяти героям Великой Отечественной войны и современным защитникам Родины – участникам специальной военной операции.

"Здесь активно развиваются все сферы жизни. Ярковский муниципальный округ – один из первых, в котором активно применяют договор концессий в сфере ЖКХ. Это надёжная основа для получения всеми жителями округа качественных услуг", - уточнил Александр Моор.

В муниципалитете сильны семейные традиции. Губернатор вручил благодарственное письмо и памятную медаль Виталию и Татьяне Батуриным. В этом году они празднуют 50-летие супружеской жизни.

Глава региона пожелал всем жителям Ярковского муниципального округа воплощения новых идей и проектов, крепкого здоровья и семейного благополучия.