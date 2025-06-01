Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала прошел в Белоярском

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала прошел в Белоярском. На протяжении нескольких дней этот город в Ханты-Мансийском автономном округе стал площадкой, на которой были обсуждены ключевые вопросы развития территорий, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В этом году законодатели трех субъектов побывали уже на Ямале - в Новом Уренгое и Тазовском, такие выездные заседания проходили в Когалыме, Лабытнанги и Тобольске. Важно не ограничиваться работой в столицах регионов, а погружаться в специфику развития разных отраслей на местах, общаться с людьми, которые в этих отраслях работают. По итогам таких встреч совершенствуются законы наших субъектов, а значит, мы делаем все, чтобы улучшить качество жизни наших земляков", - рассказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

На пленарном заседании совета законодателей были подняты темы развитие туризма, дорожной деятельности и добровольчества трех регионов.

"Добровольчество является деятельностью, ценность которой невозможно выразить в цифрах. Это порыв души, когда человек отдает свое время и силы тем, кто в этом нуждается, не ожидая ничего взамен, кроме чувства сопричастности, это позволяет людям объединяться ради общей цели, способствует развитию социальных связей. Именно поэтому добровольчество – одна из важных сфер государственной политики, полноценная реализация которой необходима в каждом регионе и муниципалитете", - уточнил председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков.

Достижения Ямала представил председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин: "В последние годы в округе ведётся колоссальная работа по обновлению главной региональной трассы. В сфере развития добровольчества наш округ входит в топ-10 субъектов России. Также регион разрабатывает новые туристические продукты на основе фольклора и легенд коренных народов. В завершение с коллегами ещё раз закрепили наш многолетний союз подписанием соглашения".

Отметим, что в рамках совета депутаты посетили социальные объекты города, познакомились с муниципальными практиками.