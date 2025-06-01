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Театр наций представит спектакли в Тобольске

Общество, 14:51 19 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Театр наций FEST" пройдет в тобольске с 21 по 29 июня.

Как написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях, это потрясающая возможность прикоснуться к театральным постановкам, концертам, творческим встречам и образовательным программам от ведущих мастеров сцены.

"Фестиваль не просто привозит в наш город высокое искусство — он объединяет традиции и современность, открывает новые имена и дарит яркие эмоции. Организаторы — компания СИБУР, которая уже 10 лет поддерживает проект в рамках программы "Формула хороших дел". Такие инициативы делают жизнь в Тобольске насыщеннее и интереснее!" - уверен Вагин.

Подробная программа гастролей - по ссылке.

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# Государственный театр наций , Петр Вагин , театр , Тобольск

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