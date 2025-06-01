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Преподаватели ГАУ Северного Зауралья изучают образовательную стратегию ТюмГУ

Общество, 15:23 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели ГАУ Северного Зауралья приступили к обучению в летней школе Тюменского государственного университета в рамках подготовки к реорганизации обоих вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В центре внимания слушателей — образовательная стратегия ТюмГУ. В университете реализуется модель мультипрофильного образования "2+2", которая дает студентам возможность уточнять или изменять направление подготовки вплоть до конца второго курса. В вузе работают единый деканат, центр управления расписанием, управление индивидуальных образовательных траекторий, проектный офис и офис трансформации, реализуются "ядерные" дисциплины, soft, hard, science треки, в образовательный процесс активно внедряется ИИ и т. д.

Главная цель летней школы для преподавателей аграрного университета — перенять опыт и эффективно интегрироваться в новые образовательные процессы.

Отметим, что по итогам обучения участники спроектируют реализацию дисциплин 1−2 курсов.

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# образование , ТюмГУ

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