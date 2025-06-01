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Команда АО "Транснефть – Сибирь" завоевала медали на летней спартакиаде организаций системы "Транснефть"

Спорт, 16:15 18 июня 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники АО "Транснефть – Сибирь" заняли призовые места в рамках VI летней спартакиады организаций системы "Транснефть". В этом году она была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отчества, и стала самой масштабной за все годы проведения.

В спортивных состязаниях, которые проходили в г. Нижнем Новгороде на базе АО "Транснефть – Верхняя Волга", приняли участие более 1700 спортсменов из 27 организаций нефтепроводной компании. В течение трех дней работники компании соревновались в индивидуальных и командных зачетах по плаванию, настольному теннису, легкой атлетике, бильярду, шахматам, волейболу, футболу и баскетболу.

Сборную АО "Транснефть – Сибирь" представляли 65 работников. В состав команды вошли сильнейшие спортсмены, определенные по итогам регионального этапа спартакиады.

На церемонии открытия спартакиады, которая прошла в День России, участников приветствовали вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король, генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Александр Иванов и заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

В соревновании по волейболу команда предприятия одержала убедительную победу и получила кубок чемпионов. Золотые медали также завоевали спортсмены по настольному теннису (смешанный парный разряд) Дмитрий Гавриловский и Юлия Леонова. Первым среди всех в беге на 100 м оказался легкоатлет Кярам Ибрагимов, а лучшей в плавании в возрастной группе до 35 лет стала Ангелина Метлова. Бронзу в беге на 800 м завоевал Андрей Артыков. В эстафете по плаванию серебряными призерами стала команда пловцов. Также на вторую ступень пьедестала поднялась команда по футболу. Медалями за второе место в настольном теннисе (одиночный разряд) награждены спортсмены Михаил Пудовин и Екатерина Кондакова.

Традиционно на спартакиаде определены лучшие спортсмены. Лучшим либеро (волейбол) признан Андрей Владимиров из Уренгойского УМН, а лучшим игроком турнира по волейболу стал Максим Бурдюгов из Урайского УМН. Также лучший защитник в соревнованиях по футболу признан Артур Кульмаметьев из Тобольского УМН.

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# АО Транснефть - Сибирь , спартакиада

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