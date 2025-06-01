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Тюменский медуниверситет и фармацевтическая компания готовят магистратуру "Биотехнология"

Губернатор, 21:20 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместный образовательный проект – магистратуру "Биотехнология" - реализуют Тюменский государственный медицинский университет и российская фармацевтическая компания "Биокад". С рабочим визитом на производство в Санкт-Петербург приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

"Год назад в Тюмени договорились с руководством "Биокада" о сотрудничестве в области развития науки, образования и здравоохранения. В том числе в рамках нашего межуниверситетского кампуса, который мы строим по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети"", - отметил глава региона.

Для Тюменской области партнерство с такой компанией – это возможность выйти на качественно новый уровень в подготовке кадров и научных исследованиях.

"Продолжим укреплять компетенции в таких направлениях, как биоинформатика, клеточная и молекулярная биология. Это сегодня действительно востребовано", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , магистратура , Тюменский государственный медицинский университет

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