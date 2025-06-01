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В Сладковском районе пройдет межрайонный марафон "Путь к Победе"

Спорт, 13:56 19 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Межрайонный турнир "Путь к Победе" пройдет в Сладковском районе на озере Власово 21 июня. Участников ждут бег по пересечённой местности, подтягивания, подъём по канату, работа с отягощениями, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На старт выйдут команды из пяти человек (минимум 1 женщина/мужчина). В 2025 году турнир посвящён Году Защитника Отечества. Для болельщиков подготовили отдельную развлекательную программу.

Зарегистрироваться можно до 20 июня. Подробности по тел.: 8 (34555) 23-5-31.

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# марафон , турнир

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