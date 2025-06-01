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Для тобольской Рентереи приобрели оборудование для людей с ОВЗ

Общество, 11:21 19 июня 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья, многофункциональные витрины для экспонирования предметов, стеллажи для музейных коллекций, мультимедийные проекторы и экраны приобрели для тобольской Рентереи в ходе масштабной модернизации.

Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

Вниманию гостей Тобольского музея-заповедника будет представлена выставка "Богатство Сибири". Можно будет увидеть уникальные археологические находки, относящиеся к эпохам поздней бронзы, раннего железного века и нового времени, обнаруженные на территории и в окрестностях Тобольска.

Одной из тем выставки станет история Рентереи и мемориальное значение архитектурного сооружения, также имевшего названия "Шведская палата" и "Димитриевские ворота".

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Семья".

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# национальный проект Семья , нацпроект , рентерея , Тобольск

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