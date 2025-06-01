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Тюменские абитуриенты могут отправить документы в вузы по почте 

Общество, 16:52 19 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У будущих студентов Тюменской области есть возможность отправить оригиналы документов для поступления в вузы Почтой России. Абитуриенты могут отправить документы заказным письмом, бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, а также экспресс-отправлением EMS.

Чтобы документы пришли вовремя, сотрудники почты рекомендуют направлять их заранее, учитывая установленные каждым конкретным вузом сроки подачи. Отправителю важно сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, чтобы отслеживать путь письма через мобильное приложение Почты России или сайт компании pochta.ru.

Для более быстрой доставки рекомендуют экспресс-отправку (EMS) документов в учебные заведения. Курьер Почты России заберёт их в удобном для будущего студента месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно.

Отметим, приёмная кампания стартует с 20 июня. В большинстве российских вузов приём документов без дополнительных вступительных испытаний, только по результатам ЕГЭ, завершится 25 июля. Если вуз проводит дополнительные вступительные экзамены, сроки подачи документов могут отличаться.

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# абитуриенты , вузы , Почта России , приемная кампания

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