ПМЭФ-2025 позволит привлечь новые предприятия в Нефтегазовый кластер, считает Сакевич

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Привлечение в Нефтегазовый кластер новых компаний - одна из основных задач, которая решается в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"Особенность кластера в том, что у нас есть внешняя орбита. Это компании, которые еще не вошли в кластер, но вместе с нами плотно работают над ответами на современные вызовы, занимаясь, например, кибербезопасностью или сервисами в бурении. Они сегодня представлены здесь, и нам удалось сверить часы и обменяться идеями", - пояснил Сакевич.

В планах, в частности, встреча с представителями крупной нефтегазовой компании из Казахстана.

"Еще одна задача - это уже сейчас готовить повестку нашего тюменского Промышленно-энергетического форума TNF. В связи с этим прошли переговоры с компаниями "Газпром" и "НОВАТЭК", - добавил директор ассоциации.

Нефтегазовый кластер объединяет 197 предприятий и компаний из 23 регионов России.

"Губернатор Александр Моор не раз говорил, что время конкуренции проходит, наступает время кооперации. Мы, как кластер, объединяем всех игроков - и государство, и нефтегазовых заказчиков, и производителей оборудования", - сказал Александр Сакевич.