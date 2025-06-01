Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие во всероссийском фестивале спорта в Тюмени

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие во Всероссийском фестивале спорта "Ironstar Tyumen-2025", который прошел в г. Тюмени и объединил триатлон, массовые забеги, семейный досуг и культурную программу. В фестивале приняли участие около 2 тыс. человек. Это не только профессиональные атлеты со всей страны, но и активные горожане, среди которых работники предприятия. В этом году свои достижения и победы в федеральных, региональных и корпоративных мероприятиях они посвятили Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в соревнованиях были сформированы три команды из спортсменов двух организаций системы "Транснефть" – АО "Транснефть – Сибирь" и АО "Черномортранснефть", которые приняли участие в триатлоне, личных женских и мужских забегах. Также шесть спортсменов приняли индивидуальное участие в триатлоне на дистанциях "Ironstar Olympic" (плавание – 1,7 км, веломарафон – 46 км, бег по городскому маршруту – 10,2 км), один из них – в "Ironstar 113" (плавание – 1,7 км, велосипедная гонка – 86 км, финальный забег – 21,1 км).

Плавательный этап стартовал от пристани на реке Тура и завершился на набережной у Конторы пароходства. Веломаршрут проходил по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени мимо достопримечательностей города. Беговой этап – по четырехуровневой набережной реки Туры.

"Участвую в соревнованиях 6 лет, из них 4 года – в триатлоне IRONSTAR. Как только узнали, что в Тюмени будет проводиться этот фестиваль спорта, без раздумий собрались и приехали в Тюмень. У нас собралась команда из двух предприятий. Хочу отметить, что спорт действительно объединяет нас: мы знакомимся с коллегами из других регионов, делимся опытом, поддерживаем друг друга на дистанциях. Это отличная возможность путешествовать по нашей стране, узнаем много интересных городов и людей" – рассказала участница соревнований из АО "Черномортранснефть" Юлия Коробейникова.

По итогам соревнований по триатлону команда АО "Транснефть – Сибирь" заняла третье место.

"Ironstar-2025 — это больше, чем спорт. Это праздник, где встречаются профессионалы и новички, где каждый добивается своих целей и становится частью большой истории. Накануне мы показали свои лучшие результаты на всероссийской корпоративной летней спартакиаде, а потом и здесь, на триатлоне, где встретились сильнейшие спортсмены. И мы рады, что наша команда среди лучших", – сказал участник соревнований Иван Турковец из Урайского УМН АО "Транснефть – Сибирь".

После финиша команда нефтепроводчиков развернула на городской набережной большой флаг компании.